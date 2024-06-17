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"Четыре сына есть": ожидающая пятого малыша Глафира Тарханова отказалась от гендер-пати

Опубликовано:

Глафира Тарханова
Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Звезда сериала "Громовы" Глафира Тарханова объявила о пятой беременности. Актриса показала округлившийся живот и рассказала, что до встречи с малышом осталось совсем немного, передает NUR.KZ.

Мама четверых сыновей заявила, что не делала гендер-пати.

"Наконец-то дочка?! Это фразой меня встречают незнакомые люди вместо "Здравствуйте". А близкие друзья и знакомые наоборот из деликатности не решаются спросить…

Мы не делали гендер-пати! Потому что, по-моему, праздничные видео, когда ждут ребенка конкретного пола, не оправдывающие ожидание - это грустно!

Каждый ребенок - это чудо! 4 сына есть, далее - пока секрет. Тем более и врачи на УЗИ иногда ошибаются… Мы будем рады новому человеку в любом случае!" - написала Глафира.

"Глафира! Ты невероятная женщина", "Будет парень! Вы очень хороши! Девочки забирают красоту, мальчики отдают красоту матери", "Все-таки будет 5 богатырей", "Вот это новость! Пусть будет дочка! И чтобы вылитая мама! Такая красота должна быть вечной", - отреагировали в соцсети.

Глафира отметила, что последние дни перед встречей с малышом - самые волнительные. Она представила новый образ, снявшись в фотосессии с округлившимся животом.

"Мне даже в беременность было необходимо разнообразие в кадрах, спасибо за этот образ крутым профессионалам", - призналась она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2118846-chetyre-syna-est-ozhidayushchaya-pyatogo-malysha-glafira-tarhanova-otkazalas-ot-gender-pati/

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