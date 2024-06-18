"Я не токалка": Дарига Бадыкова прокомментировала слухи после покупки люксового авто

Казахстанской актрисе и певице Дариге Бадыковой пришлось комментировать домыслы, которые циркулируют в Сети после того, как она приобрела автомобиль премиум-класса, передает NUR.KZ.

"Есть те, кто после того, как я показала машину, говорит, что я не сама ее купила, что мне ее подарили. Это же не клубника в шоколаде, чтобы ее так легко подарить.

Я не жена богача, не токалка. К тому же, я никогда не получала дорогих подарков ни от кого. Не "чайкую". Даже сама себе ставлю "потолок" по счетам, которые могу оплатить. Короче говоря, благодарна за все и берегу свою честь", - заключила звезда фильмов "Бизнес по-казахски" и "Таптым-ау сенi".

Сторис Дариги Бадыковой. Скрин: instagram.com/dariga_badykova

После паводков Дарига Бадыкова прошлась по хейтерам, которые осудили размер ее помощи пострадавшим.