"Я не токалка": Дарига Бадыкова прокомментировала слухи после покупки люксового авто
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Казахстанской актрисе и певице Дариге Бадыковой пришлось комментировать домыслы, которые циркулируют в Сети после того, как она приобрела автомобиль премиум-класса, передает NUR.KZ.
"Есть те, кто после того, как я показала машину, говорит, что я не сама ее купила, что мне ее подарили. Это же не клубника в шоколаде, чтобы ее так легко подарить.
Я не жена богача, не токалка. К тому же, я никогда не получала дорогих подарков ни от кого. Не "чайкую". Даже сама себе ставлю "потолок" по счетам, которые могу оплатить. Короче говоря, благодарна за все и берегу свою честь", - заключила звезда фильмов "Бизнес по-казахски" и "Таптым-ау сенi".
После паводков Дарига Бадыкова прошлась по хейтерам, которые осудили размер ее помощи пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2119536-ya-ne-tokalka-dariga-badykova-prokommentirovala-sluhi-posle-pokupki-lyuksovogo-avto/