Батуты, виртуальная реальность, стрельба из лука: Мадина Садвакасова отметила 10-летие сына (видео)

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова устроила праздник по случаю 10-летия своего сына Ануара. Мероприятие посетили и звездные гости, передает NUR.KZ.

Праздник для 10-летнего сына Ануара Мадина Садвакасова организовала под открытым небом - маленьких гостей развлекали аниматоры. Их также ждали батуты, стрельба из лука, вкусные угощения, а также погружение в мир виртуальной реальности.

Одним из первых, кто поздравил артистку с важным в ее жизни событием, стал ее коллега по цеху - певец Беркут. Он опубликовал большое видео, в котором можно увидеть, как прошло мероприятие.

"День рождения сына Мадикоши. Ануару 10 лет! Поздравляю! Мадина, Олжас, пусть ваш сын растет великим гражданином и будет любимым сыном народа! Желаю, чтобы он уважал родителей и служил своей стране", - пожелал Беркут.

Недавно Мадина Садвакасова подарила кольцо за 2 млн тенге поклоннице на концерте.