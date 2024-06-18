Батуты, виртуальная реальность, стрельба из лука: Мадина Садвакасова отметила 10-летие сына (видео)
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Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова устроила праздник по случаю 10-летия своего сына Ануара. Мероприятие посетили и звездные гости, передает NUR.KZ.
Праздник для 10-летнего сына Ануара Мадина Садвакасова организовала под открытым небом - маленьких гостей развлекали аниматоры. Их также ждали батуты, стрельба из лука, вкусные угощения, а также погружение в мир виртуальной реальности.
Одним из первых, кто поздравил артистку с важным в ее жизни событием, стал ее коллега по цеху - певец Беркут. Он опубликовал большое видео, в котором можно увидеть, как прошло мероприятие.
"День рождения сына Мадикоши. Ануару 10 лет! Поздравляю! Мадина, Олжас, пусть ваш сын растет великим гражданином и будет любимым сыном народа! Желаю, чтобы он уважал родителей и служил своей стране", - пожелал Беркут.
Недавно Мадина Садвакасова подарила кольцо за 2 млн тенге поклоннице на концерте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2119350-batuty-virtualnaya-realnost-strelba-iz-luka-madina-sadvakasova-otmetila-10-letie-syna-video/