Мадина Садвакасова подарила поклоннице кольцо за 2 млн тенге на концерте в Актобе
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Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова выступила перед большой публикой в Актобе, а одна из ее поклонниц получила дорогой подарок от артистки, передает NUR.KZ.
60 тысяч человек пришли на выступление Мадины Садвакасовой в Актобе. Артистка поблагодарила слушателей за их энергию.
"Меня поражает единство и сила народа Актобе! Как они любят искусство, как поддерживают творческих людей", - написала Садвакасова, опубликовав видео с концерта.
После концерта в Сети появились видео закулисья. Один из актюбинских пабликов опубликовал видео, из которого стало известно, что 44-летняя певица подарила поклоннице дорогой подарок - свое кольцо стоимостью 2 млн тенге.
Сама Садвакасова позже опубликовала это видео у себя и добавила новых деталей к истории.
"Девушка, поймавшая кольцо, оказалась молодой певицей", - написала Мадина.
Недавно Мадина Садвакасова сразила поклонников эффектным вечерним образом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2108553-madina-sadvakasova-podarila-poklonnice-kolco-za-2-mln-tenge-na-koncerte-v-aktobe/