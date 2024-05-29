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Мадина Садвакасова подарила поклоннице кольцо за 2 млн тенге на концерте в Актобе

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: Instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова выступила перед большой публикой в Актобе, а одна из ее поклонниц получила дорогой подарок от артистки, передает NUR.KZ.

60 тысяч человек пришли на выступление Мадины Садвакасовой в Актобе. Артистка поблагодарила слушателей за их энергию.

"Меня поражает единство и сила народа Актобе! Как они любят искусство, как поддерживают творческих людей", - написала Садвакасова, опубликовав видео с концерта.

После концерта в Сети появились видео закулисья. Один из актюбинских пабликов опубликовал видео, из которого стало известно, что 44-летняя певица подарила поклоннице дорогой подарок - свое кольцо стоимостью 2 млн тенге.

Сама Садвакасова позже опубликовала это видео у себя и добавила новых деталей к истории.

"Девушка, поймавшая кольцо, оказалась молодой певицей", - написала Мадина.

Сторис Мадины Садвакасовой
Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: Instagram.com/sadvakasovamadina

Недавно Мадина Садвакасова сразила поклонников эффектным вечерним образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2108553-madina-sadvakasova-podarila-poklonnice-kolco-za-2-mln-tenge-na-koncerte-v-aktobe/

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