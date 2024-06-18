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"Видел бы он нашу семью": Ерке Есмахан поделилась воспоминаниями об отце в годовщину его смерти

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Ерке Есмахан с родителями
Ерке Есмахан с родителями. Фото: instagram.com/erke_esmahan

В годовщину смерти отца Ерке Есмахан поделилась теплыми воспоминаниями о нем в Instagram - семья Абдраша Есмахана провела поминальный обед в его честь, передает NUR.KZ.

Четыре года назад ушел из жизни отец Ерке - Абдрашу Есмахану было 82 года. Поминальный обед в честь его памяти провели в доме ее брата - собрались близкие и друзья покойного.

Певица расчувствовалась, глядя на архивные фотографии и видео. Ерке сокрушалась, что отец не успел увидеть, как они построили семью с супругом RaiM, при этом отметила, что они успели познакомиться.

"Папа с мамой вырастили и воспитали Муслима (старший сын Ерке - прим. ред.). Райым неоднократно встречался с отцом, они сидели за одним дастарханом. Видел бы он, как мы создали нашу семью, обнял бы Ислама (младший сын Ерке, родился в 2023 - прим. ред.). Думаю об этом и плачу. Эх, жизнь", - написала Есмахан.

Артистка также рассказала, что ее матери пришлось нелегко после смерти супруга. Ерке призналась ей в любви и пожелала долгих и счастливых лет жизни.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Накануне Ерке Есмахан вновь поделилась мыслями о том, что хочет третьего ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2119182-videl-by-on-nashu-semyu-erke-esmahan-podelilas-vospominaniyami-ob-otce-v-den-ego-smerti/

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