"Вернула прежнюю фигуру": Ерке Есмахан раскрыла вес после родов и вновь задумалась о третьем ребенке

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан ответила на вопросы поклонников в Instagram и раскрыла свой вес, а также поделилась мыслями о третьих родах, передает NUR.KZ.

39-летняя исполнительница хита "Бұл махаббат" с радостью рассказала, что через полгода после родов ей удалось наконец привести фигуру в тот вид, которого она хотела. Сейчас она весит 54 килограмма.

"Когда я была беременна, у меня не было растяжек, а тело не обвисло. Поэтому я быстро пришла в форму. Вдобавок к этому, я мало ела и следила за собой, так и вернула прежнюю фигуру. Но не знаю - мужу нравится то время, когда я была чуть пухлее", - поделилась Ерке.

Одна из поклонниц спросила у певицы, планирует ли она рожать еще или же немножко подождет. Есмахан в очередной раз подчеркнула, что после двух сыновей хочет девочку.

"Рожу того, кого пошлет Всевышний. Главное, чтобы был здоров. Исламок уже джигит. Он открыл дорогу своей будущей сестренке", - заключила артистка.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно супруг Ерке Есмахан RaiM очаровал Казнет фотографией с подросшим сыном.