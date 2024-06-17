"Хюррем-султан" Мерьем Узерли показала редкие фото с отцом

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала в Instagram пост, посвященный Дню отца - исполнительница роли Хюррем в сериале "Великолепный век" показала редкие снимки, передает NUR.KZ.

В международный День отца звезда "Великолепного века" решила поднять семейный архив и показать миру фотографии со своим папой с разных времен - как детские, так и те, что были сняты совсем недавно.

Узерли опубликовала снимки в Instagram, сопроводив их теплыми поздравления.

"С днем Отца, папочка! Люблю тебя! И с праздником Курбан айт!" - подписала публикацию актриса.

Поклонники творчества Мерьем обсудили фотографии.

"На втором фото папа похож на Ибрагима (историческая фигура и герой сериала "Великолепный век" - прим. ред.)", "Твой отец в молодости - вылитый Ибрагим-паша", "Мерьем, ты такой хороший человек с прекрасным сердцем", "У твоего отца лучшая дочь", "С Днем отца твоего папу, дай Бог ему здоровья", - написали они в комментариях.

Месяц назад Мерьем Узерли публиковала редкие фото с матерью.