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"Хюррем-султан" Мерьем Узерли показала редкие фото с отцом

Опубликовано:

Мерьем Узерли с отцом
Мерьем Узерли с отцом. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала в Instagram пост, посвященный Дню отца - исполнительница роли Хюррем в сериале "Великолепный век" показала редкие снимки, передает NUR.KZ.

В международный День отца звезда "Великолепного века" решила поднять семейный архив и показать миру фотографии со своим папой с разных времен - как детские, так и те, что были сняты совсем недавно.

Узерли опубликовала снимки в Instagram, сопроводив их теплыми поздравления.

"С днем Отца, папочка! Люблю тебя! И с праздником Курбан айт!" - подписала публикацию актриса.

Поклонники творчества Мерьем обсудили фотографии.

"На втором фото папа похож на Ибрагима (историческая фигура и герой сериала "Великолепный век" - прим. ред.)", "Твой отец в молодости - вылитый Ибрагим-паша", "Мерьем, ты такой хороший человек с прекрасным сердцем", "У твоего отца лучшая дочь", "С Днем отца твоего папу, дай Бог ему здоровья", - написали они в комментариях.

Месяц назад Мерьем Узерли публиковала редкие фото с матерью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2118651-hyurrem-sultan-merem-uzerli-pokazala-redkie-foto-s-otcom/

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