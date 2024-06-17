"Хюррем-султан" Мерьем Узерли показала редкие фото с отцом
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Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала в Instagram пост, посвященный Дню отца - исполнительница роли Хюррем в сериале "Великолепный век" показала редкие снимки, передает NUR.KZ.
В международный День отца звезда "Великолепного века" решила поднять семейный архив и показать миру фотографии со своим папой с разных времен - как детские, так и те, что были сняты совсем недавно.
Узерли опубликовала снимки в Instagram, сопроводив их теплыми поздравления.
"С днем Отца, папочка! Люблю тебя! И с праздником Курбан айт!" - подписала публикацию актриса.
Поклонники творчества Мерьем обсудили фотографии.
"На втором фото папа похож на Ибрагима (историческая фигура и герой сериала "Великолепный век" - прим. ред.)", "Твой отец в молодости - вылитый Ибрагим-паша", "Мерьем, ты такой хороший человек с прекрасным сердцем", "У твоего отца лучшая дочь", "С Днем отца твоего папу, дай Бог ему здоровья", - написали они в комментариях.
Месяц назад Мерьем Узерли публиковала редкие фото с матерью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2118651-hyurrem-sultan-merem-uzerli-pokazala-redkie-foto-s-otcom/