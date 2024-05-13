"Не всегда добра к ней": Мерьем Узерли показала редкое фото с мамой

Исполнительница роли Хюррем-султан в турецком сериале "Великолепный век" Мерьем Узерли опубликовала пост, посвященный прошедшему Дню матери, в котором показала семейные кадры, передает NUR.KZ.

На креативно смонтированном видео, опубликованном в Instagram немецко-турецкой актрисы, собрано слайд-шоу из фотографий Мерьем с дочерьми и матерью.

"Мы рождены от любви, а любовь - это наша мать", - так говорил Руми. Мать - это та, кто может занять место всех других, но чье место не может занять никто другой. Я молюсь за вас всех, кем и где бы вы ни были - мамочки! Не существует большей человеческой силы! Это сила самой чистой и искренней любви. Вас нужно поздравлять каждый день!

Поздравляю с Днем матери мою невероятную маму, которая свыклась с тем, что я часто на стрессе, уставшая и не всегда добра к ней (я всегда извиняюсь за это и работаю над этим), и которая все еще любит меня безусловно. Я люблю тебя бесконечно! Всех женщин с Днем матери!" - написала Узерли под роликом.

Недавно мы писали, что совсем скоро актриса представит свою новую работу на экране - Мерьем сыграла любовь с 18-летним в новом турецком сериале.