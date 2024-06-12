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"Уже так подрос": фото RaiM с сыном умилило Казнет

Опубликовано:

RaiM с сыном Исламом
RaiM с сыном Исламом: instagram.com/raimusican

Казахстанский исполнитель Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, опубликовал свежую фотографию со своим сыном Исламом в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

RaiM сходил на шопинг - компанию ему составил маленький Ислам. Молодой папа показал фотографию с полугодовалым сыном - малыш, одетый в белую рубашечку с панамкой в тон и черные шорты с логотипом мультфильма "Король Лев", смотрел на отца.

Лицо мальчика ни RaiM, ни его супруга - певица Ерке Есмахан - публике не показывают.

Артист подписал публикацию эмодзи с изображением жеребца-скакуна.

Поклонников Райыма и Ерке снимок умилил - они оставили множество "сердечек" в комментариях.

"Счастье", "Пусть живет долго", "Тьфу-тьфу", "Ножки розовенькие", "Кажется, на Ерке похож - лицо кругленькое", "Жаным, уже так подрос", - высказались фанаты.

Недавно Ерке Есмахан рассказала о родителях супруга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2116317-uzhe-tak-podros-foto-raim-s-synom-umililo-kaznet/

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