"Уже так подрос": фото RaiM с сыном умилило Казнет
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Казахстанский исполнитель Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, опубликовал свежую фотографию со своим сыном Исламом в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
RaiM сходил на шопинг - компанию ему составил маленький Ислам. Молодой папа показал фотографию с полугодовалым сыном - малыш, одетый в белую рубашечку с панамкой в тон и черные шорты с логотипом мультфильма "Король Лев", смотрел на отца.
Лицо мальчика ни RaiM, ни его супруга - певица Ерке Есмахан - публике не показывают.
Артист подписал публикацию эмодзи с изображением жеребца-скакуна.
Поклонников Райыма и Ерке снимок умилил - они оставили множество "сердечек" в комментариях.
"Счастье", "Пусть живет долго", "Тьфу-тьфу", "Ножки розовенькие", "Кажется, на Ерке похож - лицо кругленькое", "Жаным, уже так подрос", - высказались фанаты.
Недавно Ерке Есмахан рассказала о родителях супруга.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2116317-uzhe-tak-podros-foto-raim-s-synom-umililo-kaznet/