Гульназ Жоланова показала, как отдыхает в Восточном Казахстане

Звезда франшизы "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова отправилась отдыхать на природу в Восточно-Казахстанской области. Актриса выложила ряд фото в Instagram, передает NUR.KZ.

Зарубежным курортам Гульназ Жоланова предпочла красоты казахстанской природы - на этот раз актриса отправилась отдыхать в Усть-Каменогорск.

Звезда "Бизнеса по-казахски" запечатлелась на фоне высоких густых деревьев, а также показала подписчикам своего блога в Instagram уютный домик, в котором она остановилась.

"Давайте начнем лето в Восточном Казахстане", - подписала публикацию Жоланова.

Поклонники творчества Жоланова пожелали ей приятного отдыха на казахстанской земле и расхвалили ее внешний вид.

"Ничего себе, наш Усть-Каменогорск", "Жаным", "Огонь", "Хорошо отдохнуть", - написали они в комментариях.

Недавно Гульназ Жоланова вернулась из Эмиратов после месячного проживания в Дубае - актриса поделилась впечатлениями в соцсети.