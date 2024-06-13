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Гульназ Жоланова показала, как отдыхает в Восточном Казахстане

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Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Звезда франшизы "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова отправилась отдыхать на природу в Восточно-Казахстанской области. Актриса выложила ряд фото в Instagram, передает NUR.KZ.

Зарубежным курортам Гульназ Жоланова предпочла красоты казахстанской природы - на этот раз актриса отправилась отдыхать в Усть-Каменогорск.

Звезда "Бизнеса по-казахски" запечатлелась на фоне высоких густых деревьев, а также показала подписчикам своего блога в Instagram уютный домик, в котором она остановилась.

"Давайте начнем лето в Восточном Казахстане", - подписала публикацию Жоланова.

Поклонники творчества Жоланова пожелали ей приятного отдыха на казахстанской земле и расхвалили ее внешний вид.

"Ничего себе, наш Усть-Каменогорск", "Жаным", "Огонь", "Хорошо отдохнуть", - написали они в комментариях.

Недавно Гульназ Жоланова вернулась из Эмиратов после месячного проживания в Дубае - актриса поделилась впечатлениями в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2116713-gulnaz-zholanova-pokazala-kak-otdyhaet-v-vostochnom-kazahstane/

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