Гульназ Жоланова показала, как отдыхает в Восточном Казахстане
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Звезда франшизы "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова отправилась отдыхать на природу в Восточно-Казахстанской области. Актриса выложила ряд фото в Instagram, передает NUR.KZ.
Зарубежным курортам Гульназ Жоланова предпочла красоты казахстанской природы - на этот раз актриса отправилась отдыхать в Усть-Каменогорск.
Звезда "Бизнеса по-казахски" запечатлелась на фоне высоких густых деревьев, а также показала подписчикам своего блога в Instagram уютный домик, в котором она остановилась.
"Давайте начнем лето в Восточном Казахстане", - подписала публикацию Жоланова.
Поклонники творчества Жоланова пожелали ей приятного отдыха на казахстанской земле и расхвалили ее внешний вид.
"Ничего себе, наш Усть-Каменогорск", "Жаным", "Огонь", "Хорошо отдохнуть", - написали они в комментариях.
Недавно Гульназ Жоланова вернулась из Эмиратов после месячного проживания в Дубае - актриса поделилась впечатлениями в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2116713-gulnaz-zholanova-pokazala-kak-otdyhaet-v-vostochnom-kazahstane/