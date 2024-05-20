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"Комфортный для жизни": Гульназ Жоланова поделилась впечатлениями о Дубае

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Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Звезда франшизы "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова вернулась из Дубая после месячного пребывания - актриса поделилась фотографиями и впечатлениями о мегаполисе, передает NUR.KZ.

Исполнительница роли Айсулу в фильмах "Бизнес по-казахски" поделилась впечатлениями после очередного посещения Эмиратов. Казахстанская актриса выложила серию фото, которые она делала на протяжении месяца.

"На этом наше путешествие длиною в месяц завершается. В этот раз мы открыли для себя другой Дубай. Такой уютный, безопасный, комфортный для жизни. Однозначно, мы будем возвращаться", - написала Жоланова в Instagram.

Поклонники творчества Гульназ прокомментировали публикацию.

"Ты такая красивая", "Мне показалось, что вы лежали-лежали в отеле и уехали - совсем ничего не выкладывали", "Обуржуазилась", "Шикарная", - отметили фанаты.

Недавно в Казнете оценили образ Гульназ Жолановой на премьере фильма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2103563-komfortnyy-dlya-zhizni-gulnaz-zholanova-podelilas-vpechatleniyami-o-dubae/

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