"Комфортный для жизни": Гульназ Жоланова поделилась впечатлениями о Дубае

Звезда франшизы "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова вернулась из Дубая после месячного пребывания - актриса поделилась фотографиями и впечатлениями о мегаполисе, передает NUR.KZ.

Исполнительница роли Айсулу в фильмах "Бизнес по-казахски" поделилась впечатлениями после очередного посещения Эмиратов. Казахстанская актриса выложила серию фото, которые она делала на протяжении месяца.

"На этом наше путешествие длиною в месяц завершается. В этот раз мы открыли для себя другой Дубай. Такой уютный, безопасный, комфортный для жизни. Однозначно, мы будем возвращаться", - написала Жоланова в Instagram.

Поклонники творчества Гульназ прокомментировали публикацию.

"Ты такая красивая", "Мне показалось, что вы лежали-лежали в отеле и уехали - совсем ничего не выкладывали", "Обуржуазилась", "Шикарная", - отметили фанаты.

Недавно в Казнете оценили образ Гульназ Жолановой на премьере фильма.