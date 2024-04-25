"Какой хорошенький": Диас Аблаев показал фото из детства в день своего рождения

Казахстанский исполнитель Диас Аблаев, сын народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой, показал фото из детства в соцсети в день своего рождения, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, родной. Спасибо всем. Я счастлив!" - коротко подписал Диас.

На снимке именинник держит на ладони маленькое архивное фото - на нем запечатлен маленький Диас.

Индира Едильбаева, Али Окапов, Акерке Буркитбай и другие представители отечественного шоу-бизнеса поздравили коллегу с днем рождения. К ним присоединились и другие подписчики.

"С днем рождения! Крашем был всегда", "Здоровья, удачи по жизни, желаю жениться, подарить маме внуков", "Какой вы хорошенький. Будьте любимы и счастливы", "Мамочке вашей счастья без границ! Любим, ценим, уважаем", - написали ему пользователи соцсети.

Напомним, в феврале Нагима Ескалиева отметила 70-летний юбилей в кругу звездных коллег.