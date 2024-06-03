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"Сделаю все, чтобы быть хорошей келин и продолжать род": Ерке Есмахан рассказала о родителях RaiM

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM с семьей
Ерке Есмахан и RaiM с семьей: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан поведала, в каких отношениях находится с родителями своего супруга - исполнителя RaiM. Артистка выложила совместное фото с ними, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан уже делилась в Instagram-сторис фотографиями с Райымбеком, его родителями и их сыном Исламом, снятыми близ башни Кок-Тобе в Алматы. Теперь исполнительница хита "Қайда?" рассказала, что для нее есть счастье.

"У Всевышнего нужно просить счастья. Он мне дал его с лихвой. Благодарю! Мои свекры - тоже счастье. Папа и Мама с чистым сердцем говорят мне: "У нас есть такая дочь, как ты, мы благодарны за то, что нам так повезло, спасибо Ракошке (RaiM - прим. ред.), что привел тебя, остальные пусть говорят, что хотят". Как не быть благодарной за такое счастье?

Сделаю все, чтобы получать благодарность от мужа и его родителей, чтобы быть хорошей келин и продолжать этот род. Люблю вас, семья", - написала Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2111118-sdelayu-vse-chtoby-byt-horoshey-kelin-i-prodolzhat-rod-erke-esmahan-rasskazala-o-roditelyah-raim/

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