"Главное - блеск в глазах от любви": Альбина Джанабаева показала редкое фото с Меладзе
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Экс-солистка "ВИА Гры", певица и актриса Альбина Джанабаева порадовала своих фанатов, разместив в соцсети фото с супругом - певцом Валерием Меладзе, передает NUR.KZ.
Редкое фото с мужем Альбина Джанабаева выложила в своем блоге в Instagram. На нем супруги, прильнув друг к другу, позируют на камеру. Певица не стала комментировать фото, а лишь добавила два красных "сердечка". Фанаты оставили свои отзывы под фото, щедро одарив его "лайками".
"Вы красивая пара, дай Бог вам долгой, счастливой жизни", "Главное - блеск в глазах от любви, а то, что пишут, что якобы постарели, как будто никто не стареет кроме них", "Естественность", "Обожаю вашу пару", "Счастья вашей семье", - отметили они.
Недавно Альбина Джанабаева показала дочь в день ее рождения - малышке исполнилось 3 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2116095-glavnoe-blesk-v-glazah-ot-lyubvi-albina-dzhanabaeva-pokazala-redkoe-foto-s-meladze/