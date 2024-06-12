"Главное - блеск в глазах от любви": Альбина Джанабаева показала редкое фото с Меладзе

Экс-солистка "ВИА Гры", певица и актриса Альбина Джанабаева порадовала своих фанатов, разместив в соцсети фото с супругом - певцом Валерием Меладзе, передает NUR.KZ.

Редкое фото с мужем Альбина Джанабаева выложила в своем блоге в Instagram. На нем супруги, прильнув друг к другу, позируют на камеру. Певица не стала комментировать фото, а лишь добавила два красных "сердечка". Фанаты оставили свои отзывы под фото, щедро одарив его "лайками".

"Вы красивая пара, дай Бог вам долгой, счастливой жизни", "Главное - блеск в глазах от любви, а то, что пишут, что якобы постарели, как будто никто не стареет кроме них", "Естественность", "Обожаю вашу пару", "Счастья вашей семье", - отметили они.

Недавно Альбина Джанабаева показала дочь в день ее рождения - малышке исполнилось 3 года.