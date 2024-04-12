"Как быстро растут детки": Альбина Джанабаева показала дочь в день ее рождения (видео)
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45-летняя российская исполнительница, экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева показала подросшую дочь в соцсети. Малышке исполнилось 3 года, передает NUR.KZ.
Напомним, певица Альбина Джанабаева стала мамой в третий раз весной 2021 года.
"Наша любимая птичка, 3 года", - написала любящая мать под видео.
На кадрах маленькая именинница идет по дому с разноцветными воздушными шарами. Фанаты поспешили поздравить Джанабаеву и Меладзе с днем рождения дочери.
"Какая большая малышка уже! С днем рождения, чудесные девочки!", "Какое солнышко", "Недавно же была малюткой, как же выросла! Сладкая малышка, пусть растет на радость!", "Как быстро детки-конфетки растут", - написали они.
Не так давно Альбина Джанабаева порадовала совместным фото с Валерием Меладзе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2083934-kak-bystro-rastut-detki-albina-dzhanabaeva-pokazala-doch-v-den-ee-rozhdeniya-video/