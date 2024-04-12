"Как быстро растут детки": Альбина Джанабаева показала дочь в день ее рождения (видео)

45-летняя российская исполнительница, экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева показала подросшую дочь в соцсети. Малышке исполнилось 3 года, передает NUR.KZ.

Напомним, певица Альбина Джанабаева стала мамой в третий раз весной 2021 года.

"Наша любимая птичка, 3 года", - написала любящая мать под видео.

На кадрах маленькая именинница идет по дому с разноцветными воздушными шарами. Фанаты поспешили поздравить Джанабаеву и Меладзе с днем рождения дочери.

"Какая большая малышка уже! С днем рождения, чудесные девочки!", "Какое солнышко", "Недавно же была малюткой, как же выросла! Сладкая малышка, пусть растет на радость!", "Как быстро детки-конфетки растут", - написали они.

Не так давно Альбина Джанабаева порадовала совместным фото с Валерием Меладзе.