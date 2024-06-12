"Такая кокетка": видео Гульзиры Айдарбековой со сватом обсудили в Казнете

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова опубликовала в Instagram видео со своим сватом - ролик тотчас стал предметом обсуждения пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Айдарбекова провела время на природе вместе с членами семьи. Продюсер записала небольшое видео со своим сватом - отцом супруги Зангара Нуртаса. Они наслаждались красотами казахстанских горных пейзажей.

"С папой Индирки, моим сватом, мы сняли веселое видео для моих читателей. Если хотите, чтобы он остался довольным, отправьте "сердечки", пожалуйста", - подписала ролик Гульзира.

Видео вызвало бурную реакцию в Сети.

"А мы уже подумали, увидев Ваше кокетство: "Неужели она нашла себе второго мужа?". Потом прочитала подпись и пришла в себя", "Пусть сваты будут настоящими друзьями", "Лучше бы Вы со своим мужем снимались, а то люди все равно будут писать всякое и завидовать", "Такая кокетка", "Почему так много негатива? Пусть сват будет как друг", - написали в комментариях.

Недавно Гульзира Айдарбекова ответила всем, кто называет Кайрата Нуртаса "маменькиным сынком".