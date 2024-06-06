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Гульзира Айдарбекова ответила тем, кто называет Кайрата Нуртаса "маменькиным сынком"

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас
Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Гульзира Айдарбекова опубликовала в Instagram большой пост, в котором ответила тем, кто считает, что ее сын, певец Кайрат Нуртас, слишком близок с ней, передает NUR.KZ.

"Вы заметили, может быть, читаете? 80% людей устраивает особое уважение Кайрата к нам, родителям. Но 20% говорят, что он - "маменькин сынок". Но им не хватает смышлености понять, что никто не может отнять ту доброту, которую Всевышний вложил в его сердце, и что это никак не влияет на его отношения с его же потомками", - написала мать и продюсер артиста.

После Гульзира Айдарбекова привела в пример несколько пословиц и цитат, посвященных отношениям между детьми и родителями.

"Не зря говорят: "Уважай своих родителей, никто и никогда не сможет любить тебя так, как они!". "Благословение родителей принесет вам большой успех". "Животное идет в клетку за едой, родитель идет в огонь за ребенком!". "То, что вы сделали для своих родителей, ждите от своих детей!" - добавила Айдарбекова.

В заключение мать Кайрата Нуртаса призвала поклонников его творчества говорить только хорошее, чтобы позитив и добро пришло в каждый дом.

Недавно отец четверых детей Кайрат Нуртас посвящал пост Гульзире Айдарбековой - тогда пользователи Казнета заметили, что "у него мама на первом месте".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2113017-gulzira-aydarbekova-otvetila-tem-kto-nazyvaet-kayrata-nurtasa-mamenkinym-synkom/

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