"Самая красивая принцесса": фото Жанар Дугаловой с отдыха привели в восторг фанатов

Казахстанская певица Жанар Дугалова улетела на курорт и показала фотографии с красивым видом. Поклонники оценили внешний вид любимой артистки и пожелали хорошего отдыха, передает NUR.KZ.

Свое местонахождение Жанар решила сохранить в тайне и не сообщила, куда именно отправилась на отдых. Исполнительница хита "Ізін көрем" позировала на каблуках и в нежном платье розового цвета на фоне захватывающих дух пейзажей - фотографии появились в Instagram-аккаунте артистки.

Вместо слов Дугалова подписала публикацию эмодзи с изображениями солнца, цветка, нот и розового сердечка.

Поклонники выразили свое восхищение увиденным.

"Моя ты золотая, самая красивая принцесса на казахстанской эстраде. Удачи тебе, моя хорошая", "Очень красивый вид", "Ждем отличных работ от Жанар в этом году", "Узнаю этот отель на Пхукете", "Красивая Жанар", "Эталон женщины", "Такая классная", "Самая любимая", - написали в комментариях.

Недавно Жанар Дугалова удивила фанатов редким фото с отцом.