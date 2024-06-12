"Самая красивая принцесса": фото Жанар Дугаловой с отдыха привели в восторг фанатов
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Казахстанская певица Жанар Дугалова улетела на курорт и показала фотографии с красивым видом. Поклонники оценили внешний вид любимой артистки и пожелали хорошего отдыха, передает NUR.KZ.
Свое местонахождение Жанар решила сохранить в тайне и не сообщила, куда именно отправилась на отдых. Исполнительница хита "Ізін көрем" позировала на каблуках и в нежном платье розового цвета на фоне захватывающих дух пейзажей - фотографии появились в Instagram-аккаунте артистки.
Вместо слов Дугалова подписала публикацию эмодзи с изображениями солнца, цветка, нот и розового сердечка.
Поклонники выразили свое восхищение увиденным.
"Моя ты золотая, самая красивая принцесса на казахстанской эстраде. Удачи тебе, моя хорошая", "Очень красивый вид", "Ждем отличных работ от Жанар в этом году", "Узнаю этот отель на Пхукете", "Красивая Жанар", "Эталон женщины", "Такая классная", "Самая любимая", - написали в комментариях.
Недавно Жанар Дугалова удивила фанатов редким фото с отцом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2115903-samaya-krasivaya-princessa-foto-zhanar-dugalovoy-s-otdyha-priveli-v-vostorg-fanatov/