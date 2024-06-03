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"Как вы похожи": Жанар Дугалова показала редкие фото с отцом

Опубликовано:

Жанар Дугалова с отцом
Жанар Дугалова с отцом. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица и актриса Жанар Дугалова опубликовала в Instagram редкие снимки со своим отцом в честь его дня рождения. Асылбеку Дугалову исполнилось 63 года, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Ізін көрем" поздравила отца с днем рождения в соцсети. Она опубликовала их совместное селфи, снятое в стенах дома, а также архивную фотографию мужчины из Лос-Анджелеса - на снимке отец Жанар позирует у звезды Элтона Джона на знаменитой Аллее славы в Голливуде.

"Папочка, с днем рождения! 63", - подписала публикацию Дугалова.

Поклонники заметили сильное фамильное сходство отца и дочери. Они оставили множество поздравлений в комментариях.

"Долгих лет жизни папе, пусть проживет до 100 лет со своими потомками", "Жанар, как вы похожи с отцом!", "Поздравляю с выходом на пенсию! Пусть понянчится с внуками", - написали фанаты Дугаловой.

Недавно артистка порадовала поклонников свежими фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2111130-kak-vy-pohozhi-zhanar-dugalova-pokazala-redkie-foto-s-otcom/

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