"Я знаю, чего хочу": Бота Нурсеитова высказалась о хиджабе и браке по расчету

Популярная казахстанская блогерша Бота Нурсеитова провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте и высказалась на темы личного характера, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц Боты задала ей вопрос о хиджабе. На вопрос, стала ли бы покрываться, блогерша ответила отрицательно.

"Моя вера в душе. В сердце. И внешний вид здесь ни при чем!" - подчеркнула Нурсеитова.

Еще один вопрос касался брака по расчету - 29-летняя мама двоих детей высказала свое отношение к этому.

"Я бы не смогла выйти замуж за мужчину, ради которого мне пришлось бы отказаться от своих привычных расходов. Мне не 18 лет, я знаю, чего хочу в этой жизни", - написала Бота.

Комментируя личную жизнь, Нурсеитова отметила, что замуж пока не собирается - предложения руки и сердца не было.

Сторис Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Накануне Бота Нурсеитова очаровала подписчиков фото в бикини с Мальдивских островов.