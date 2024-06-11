"Я знаю, чего хочу": Бота Нурсеитова высказалась о хиджабе и браке по расчету
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Популярная казахстанская блогерша Бота Нурсеитова провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте и высказалась на темы личного характера, передает NUR.KZ.
Одна из подписчиц Боты задала ей вопрос о хиджабе. На вопрос, стала ли бы покрываться, блогерша ответила отрицательно.
"Моя вера в душе. В сердце. И внешний вид здесь ни при чем!" - подчеркнула Нурсеитова.
Еще один вопрос касался брака по расчету - 29-летняя мама двоих детей высказала свое отношение к этому.
"Я бы не смогла выйти замуж за мужчину, ради которого мне пришлось бы отказаться от своих привычных расходов. Мне не 18 лет, я знаю, чего хочу в этой жизни", - написала Бота.
Комментируя личную жизнь, Нурсеитова отметила, что замуж пока не собирается - предложения руки и сердца не было.
Накануне Бота Нурсеитова очаровала подписчиков фото в бикини с Мальдивских островов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2115678-ya-znayu-chego-hochu-bota-nurseitova-vyskazalas-o-hidzhabe-i-brake-po-raschetu/