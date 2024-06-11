Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я знаю, чего хочу": Бота Нурсеитова высказалась о хиджабе и браке по расчету

Опубликовано:

Бота Нурсеитова
Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Популярная казахстанская блогерша Бота Нурсеитова провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте и высказалась на темы личного характера, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц Боты задала ей вопрос о хиджабе. На вопрос, стала ли бы покрываться, блогерша ответила отрицательно.

"Моя вера в душе. В сердце. И внешний вид здесь ни при чем!" - подчеркнула Нурсеитова.

Еще один вопрос касался брака по расчету - 29-летняя мама двоих детей высказала свое отношение к этому.

"Я бы не смогла выйти замуж за мужчину, ради которого мне пришлось бы отказаться от своих привычных расходов. Мне не 18 лет, я знаю, чего хочу в этой жизни", - написала Бота.

Комментируя личную жизнь, Нурсеитова отметила, что замуж пока не собирается - предложения руки и сердца не было.

Сторис Боты Нурсеитовой
Сторис Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Накануне Бота Нурсеитова очаровала подписчиков фото в бикини с Мальдивских островов.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2115678-ya-znayu-chego-hochu-bota-nurseitova-vyskazalas-o-hidzhabe-i-brake-po-raschetu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.