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"Всегда шикарна": Бота Нурсеитова очаровала снимками в бикини с отдыха на Мальдивах

Опубликовано:

Бота Нурсеитова
Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Автор популярного инстаблога Бота Нурсеитова опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивских островах. Подписчики были очарованы и оставили множество восхищенных комментариев, передает NUR.KZ.

Улетевшая на Мальдивы 29-летняя инстадива показалась в разных нарядах - Бота сфотографировалась на фоне белых песков и удивительной природы в платьях и бикини.

"Счастье — это не вспышка удовольствия от обладания какой-то вещью, не запрограммированная идея и не ностальгическое переживание. Счастье — это копилка, и пополняют ее моменты "здесь и сейчас", в которых вам по-настоящему хорошо", - поделилась мыслями Нурсеитова.

Подписчики блога расхвалили яркие летние фотографии.

"Ботик, всегда шикарна", "Красивая, яркая, добрая Бота", "Огонь", "Красотка", - написали они в комментариях.

Недавно Бота Нурсеитова и ее дети удивили Казнет похожими нарядами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115138-vsegda-shikarna-bota-nurseitova-ocharovala-snimkami-v-bikini-s-otdyha-na-maldivah/

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