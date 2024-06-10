"Всегда шикарна": Бота Нурсеитова очаровала снимками в бикини с отдыха на Мальдивах

Автор популярного инстаблога Бота Нурсеитова опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивских островах. Подписчики были очарованы и оставили множество восхищенных комментариев, передает NUR.KZ.

Улетевшая на Мальдивы 29-летняя инстадива показалась в разных нарядах - Бота сфотографировалась на фоне белых песков и удивительной природы в платьях и бикини.

"Счастье — это не вспышка удовольствия от обладания какой-то вещью, не запрограммированная идея и не ностальгическое переживание. Счастье — это копилка, и пополняют ее моменты "здесь и сейчас", в которых вам по-настоящему хорошо", - поделилась мыслями Нурсеитова.

Подписчики блога расхвалили яркие летние фотографии.

"Ботик, всегда шикарна", "Красивая, яркая, добрая Бота", "Огонь", "Красотка", - написали они в комментариях.

Недавно Бота Нурсеитова и ее дети удивили Казнет похожими нарядами.