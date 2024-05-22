"Эх, молодость": выступление Молдир Ауелбековой 20-летней давности навеяло ностальгию у фанатов
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Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова окунулась в ностальгию - артистка опубликовала в Instagram свое выступление на проекте "SuperStar KZ" в 2004 году, передает NUR.KZ.
Поводом для возвращения в прошлое стал профессиональный праздник Молдир - День работников культуры и искусства. Ауелбекова вспомнила, как ровно 20 лет назад впервые появилась на голубых экранах и заявила о себе на всю страну.
"2004 год, мне 18 лет! Момент, когда я впервые ступила на большую сцену. Благодарю Всевышнего! Спасибо народу, который вот уже 20 лет верит в мой талант и поддерживает меня. Принимаю поздравления с профессиональным праздником", - написала Молдир, опубликовав видео с проекта "SuperStar KZ".
Казахстанцы устремились в комментарии и поделились своими воспоминаниями о том, как они впервые увидели Молдир по телевизору.
"Старалась быстро сделать уроки и управиться с огородом, чтобы посмотреть тебя на шоу. Эх, как быстро летит время", "До сих пор помню это выступление в прямом эфире, жили в ауле под Таразом, переживали, сердце билось, лишь бы землячка прошла дальше, клянчили "единицы" у мамы, чтобы отправить СМС", "Мы болели за тебя всей семьей", "Эх, молодость", - отметили поклонники творчества Ауелбековой.
Недавно певица обратилась к хейтерам в соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2104770-eh-molodost-vystuplenie-moldir-auelbekovoy-20-letney-davnosti-naveyalo-nostalgiyu-u-fanatov/