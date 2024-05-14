Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Али Окапов растрогал фанатов редким фото из семейного архива

Опубликовано:

Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский артист Али Окапов разместил в соцсети архивное фото из семейного альбома. На черно-белом снимке Али запечатлен со звездными родителями, передает NUR.KZ.

"Таскын Окапов, Роза Рымбаева, Али Окапов", - подписал Али дорогое сердцу фото. Видно, что снимок был сделан на одном из торжественных мероприятий.

На фото маленький Али сидит на коленях своего покойного отца - известного дирижера Таскына Окапова, а рядом сидит его мама - народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Подписчики были растроганы и оставили свои комментарии под публикацией.

"Али, тебе было суждено родиться в семье талантливых людей, а теперь ты - сын народа", "Али на папу похож, Мади - на маму", "Роза Рымбаева - гордость нашего народа", "Вы, оказывается, папина копия", "Зейн на дедушку похож", "Как замечательно, хочется почаще видеть такие фото", - отметили фанаты.

Накануне Али Окапов и Акерке Буркитбай умилили фото с прогулки с маленьким сыном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2100026-ali-okapov-rastrogal-fanatov-redkim-foto-iz-semeynogo-arhiva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.