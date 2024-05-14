Али Окапов растрогал фанатов редким фото из семейного архива

Казахстанский артист Али Окапов разместил в соцсети архивное фото из семейного альбома. На черно-белом снимке Али запечатлен со звездными родителями, передает NUR.KZ.

"Таскын Окапов, Роза Рымбаева, Али Окапов", - подписал Али дорогое сердцу фото. Видно, что снимок был сделан на одном из торжественных мероприятий.

На фото маленький Али сидит на коленях своего покойного отца - известного дирижера Таскына Окапова, а рядом сидит его мама - народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Подписчики были растроганы и оставили свои комментарии под публикацией.

"Али, тебе было суждено родиться в семье талантливых людей, а теперь ты - сын народа", "Али на папу похож, Мади - на маму", "Роза Рымбаева - гордость нашего народа", "Вы, оказывается, папина копия", "Зейн на дедушку похож", "Как замечательно, хочется почаще видеть такие фото", - отметили фанаты.

Накануне Али Окапов и Акерке Буркитбай умилили фото с прогулки с маленьким сыном.