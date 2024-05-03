"Вычислим по шраму": фанаты Айжулдыз Адайбековой предположили, кто может быть ее новым парнем

Айжулдыз Адайбекова продолжает сохранять интригу относительно ее нового избранника - актриса опубликовала новое видео с ним, однако у фанатов появились предположения, передает NUR.KZ.

Адайбекова опубликовала умилительное видео с новым молодым человеком. По задумке ролика, сначала она лежит в постели одна, ее "социальная батарейка" явно на нуле. Магия монтажа - и вот она уже на груди бойфренда, благодаря которому она вновь "перезарядилась".

"Это чувство", - подписала видео Айжулдыз.

Свои эмоции в комментариях выразили блогер-миллионник Дамеля Sweet и певица Молдир Ауелбекова - последняя пожелала паре счастья.

Что касается поклонников Айжулдыз, они продолжили гадать, кто может быть тайным возлюбленным актрисы. На этот раз они обратили внимание на шрам на его руке и высказали предположения насчет личности молодого человека.

"Когда увидим его лицо?", Вычислим по шраму", "Мне одной кажется,что этот тайный человек - Багжан (Октябрь - виолончелист - прим. ред.)?", "У Багжана на руке нет шрама, я проверила только что, так что версия отменяется", "Сакен Кагаров 100%", - написали поклонники.

Последняя версия, к слову, оказалась самой популярной - якобы, у него тоже есть шрам и похожая футболка. Сакен Кагаров - 30-летний экстрим-блогер, который в прошлом году попал в список "30 до 30" казахстанского Форбс.

Недавно Айжулдыз Адайбекова высказалась об избраннике, отметив, что "его забота - лучший подарок".