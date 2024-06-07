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"Раскидывается деньгами Райыма": Ерке Есмахан "передала привет" хейтерам

Опубликовано:

RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала Instagram-историю, в которой ответила недоброжелателям, осудившим ее за дорогие покупки, передает NUR.KZ.

Все началось с того, что Ерке выложила в соцсеть фотографию двух брендовых "сумок".

"Обе купил муж", - со смешком подписала артистка.

Однако, практически сразу после этого выяснилось, что это не сумки, а вазы - Есмахан поставила в них два букета цветов.

"Передаю привет всем тем, кто называет меня жадной до сумок проблемой, которая разбрасывается деньгами Райыма (певец, супруг Ерке Есмахан - прим. ред.). Это просто вазы для цветов", - написала исполнительница хита "Қайда".

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Также Ерке Есмахан опубликовала свежее фото со знаменитым супругом, назвав его "своим Раем".

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно певица восхитила Казнет фото с покрытой головой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2114019-raskidyvaetsya-dengami-rayyma-erke-esmahan-peredala-privet-heyteram/

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