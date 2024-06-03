"Тебе идет": Ерке Есмахан восхитила Казнет фото с покрытой головой
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Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан порадовала поклонников своего творчества свежими фотографиями, на которых она предстала в нежно-розовом наряде, передает NUR.KZ.
Исполнительница хита "Бұл махаббат" устроила фотосессию в нежном аутфите - Ерке надела розовое платье оверсайз, небрежно набросив на голову накидку из того же материала. Образ певица завершила темными солнцезащитными очками и множеством колец и браслетов. Фотографии появились в Instagram-аккаунте Есмахан.
"Если будешь любить себя, то жизнь полюбит тебя так же сильно! Проверено на себе", - подписала публикацию Ерке.
Поклонники пришли в неописуемый восторг.
"Кажется, и Вы скоро придете к намазу вслед за своим мужем", "Огромное счастье - найти свое место в жизни", "Ерке ханым, сколько же мотивации Вы даете одним лишь фото, одним лишь словом", "Тебе идет", "Правильно, нужно себя уважать", "Какая нежность", - написали в комментариях.
Ранее Ерке Есмахан рассказывала о взаимоотношениях с родителями своего супруга - казахстанского исполнителя RaiM.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2111379-tebe-idet-erke-esmahan-voshitila-kaznet-foto-s-pokrytoy-golovoy/