"Тебе идет": Ерке Есмахан восхитила Казнет фото с покрытой головой

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан порадовала поклонников своего творчества свежими фотографиями, на которых она предстала в нежно-розовом наряде, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Бұл махаббат" устроила фотосессию в нежном аутфите - Ерке надела розовое платье оверсайз, небрежно набросив на голову накидку из того же материала. Образ певица завершила темными солнцезащитными очками и множеством колец и браслетов. Фотографии появились в Instagram-аккаунте Есмахан.

"Если будешь любить себя, то жизнь полюбит тебя так же сильно! Проверено на себе", - подписала публикацию Ерке.

Поклонники пришли в неописуемый восторг.

"Кажется, и Вы скоро придете к намазу вслед за своим мужем", "Огромное счастье - найти свое место в жизни", "Ерке ханым, сколько же мотивации Вы даете одним лишь фото, одним лишь словом", "Тебе идет", "Правильно, нужно себя уважать", "Какая нежность", - написали в комментариях.

Ранее Ерке Есмахан рассказывала о взаимоотношениях с родителями своего супруга - казахстанского исполнителя RaiM.