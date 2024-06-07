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"Это не игрушка": Асель Аскар высказалась о блогерах, надевших, а потом снявших хиджабы

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар пообщалась с поклонниками в Instagram - она ответила на вопросы о своем весе, диете, хиджабе и планах на будущее, передает NUR.KZ.

Актриса призналась, что активно работает над снижением веса - сейчас при росте в 170 см она весит чуть больше 64 кг. Асель поделилась особенностями своей диеты.

"Мне можно все крупы, фрукты - 150 гр в день, кроме манго. Любые овощи. Диета безбелковая - нельзя рыбу, курицу, мясо, сладкое и мучное", - рассказала блогерша.

Причиной для столь жесткой диеты Асель называет свой перфекционизм.

"Когда ты берешься за здоровье, это не просто принимать витамины и ходить по врачам. Это - перезапуск организма. Это про то, чтобы по-новому ощущать себя. Я знаю, что могу выглядеть лучше. Грех сидеть и ничего не делать, просто жаловаться на жизнь. Надо что-то делать, чтобы себе нравиться", - поделилась мнением Аскар.

Сторис Асель Аскар
Сторис Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Также у актрисы спросили мнение насчет инстадив, которые принимают решение уйти в ислам и надеть хиджаб, а после отказываются от него. По мнению Асель, хиджаб - это про посвящение себя религии и про отказ от многого - не только в действиях, но и в мыслях.

"Хиджаб - это не игрушка. Это делаешь не для кого-то, а только для себя. Это как держать диету. Ты отказываешься от вредной пищи, стараешься питаться правильно, а все вокруг словно тебя искушают. Только при болезни ты держишь диету от безысходности, а тут у тебя есть выбор.

Но при реальном хиджабе тебя не искусить распущенными волосами и открытой одеждой. Ты просто переключаешься и другой жизни уже не представляешь", - высказалась актриса.

Сторис Асель Аскар
Сторис Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Недавно Асель Аскар поделилась причинами резкого похудения - по словам актрисы, у нее начались проблемы с гормонами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2113833-eto-ne-igrushka-asel-askar-vyskazalas-o-blogerah-nadevshih-a-potom-snyavshih-hidzhaby/

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