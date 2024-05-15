"От стрессов все гормоны полетели": Асель Аскар раскрыла секрет своего похудения

Казахстанская блогерша, актриса и телеведущая Асель Аскар ответила на вопросы подписчиков в Instagram и рассказала, как ей удалось сбросить вес, передает NUR.KZ.

Подписчики блога Асель заметили, что она похудела, отметив, что сейчас блогерша выглядит отлично. Инстадива поблагодарила за комплимент и рассказала, что она делала, чтобы избавиться от лишнего веса. Как выяснилось, изнурительными диетами Асель себя не мучает.

"С ноября хожу к гастроэнтерологу - почистила себя от всяких паразитов, которые были в кишечнике. Прокапалась, чистила печень и желчный пузырь. Сейчас хожу к невропатологу и к гинекологу, который приводит в норму мой гормональный фон, потому что от стрессов у меня все гормоны полетели.

В принципе, все. Периодами стараюсь не есть мучное - одну неделю в месяц. Меня, правда, надолго не хватает - три-четыре дня. Но и это неплохо тоже", - поделилась Асель.

Недавно Асель Аскар сравнили с внучкой легендарного Раджа Капура.