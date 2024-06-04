"У него мама на первом месте": Кайрат Нуртас посвятил пост Гульзире Айдарбековой

Звезда казахстанского шоу-бизнеса Кайрат Нуртас опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательное посвящение своей матери и продюсеру Гульзире Айдарбековой, передает NUR.KZ.

На трогательном видео Кайрат сюрпризом появился перед матерью и поцеловал ее в щеку. Гульзира явно была рада его видеть. Публикацию певец посвятил маме - так он решил продемонстрировать свою любовь к ней.

"Мой небесный ангел", - подписал ролик исполнитель хита "Алматы түні".

Поклонники творчества Кайрата подметили глубину чувств артиста к матери.

"Кайрат отличается от других артистов своим бесконечным уважением к маме", "У каждого в жизни мама - это святое", "У него мама на первом месте", - написали в комментариях.

Накануне видео, опубликованное Кайратом Нуртасом, заполонили комментарии о его супруге Жулдыз Абдукаримовой.