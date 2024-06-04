"У него мама на первом месте": Кайрат Нуртас посвятил пост Гульзире Айдарбековой
Опубликовано:
Звезда казахстанского шоу-бизнеса Кайрат Нуртас опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательное посвящение своей матери и продюсеру Гульзире Айдарбековой, передает NUR.KZ.
На трогательном видео Кайрат сюрпризом появился перед матерью и поцеловал ее в щеку. Гульзира явно была рада его видеть. Публикацию певец посвятил маме - так он решил продемонстрировать свою любовь к ней.
"Мой небесный ангел", - подписал ролик исполнитель хита "Алматы түні".
Поклонники творчества Кайрата подметили глубину чувств артиста к матери.
"Кайрат отличается от других артистов своим бесконечным уважением к маме", "У каждого в жизни мама - это святое", "У него мама на первом месте", - написали в комментариях.
Накануне видео, опубликованное Кайратом Нуртасом, заполонили комментарии о его супруге Жулдыз Абдукаримовой.
Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2112033-u-nego-mama-na-pervom-meste-kayrat-nurtas-posvyatil-post-gulzire-aydarbekovoy/