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"У него мама на первом месте": Кайрат Нуртас посвятил пост Гульзире Айдарбековой

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас
Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Звезда казахстанского шоу-бизнеса Кайрат Нуртас опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательное посвящение своей матери и продюсеру Гульзире Айдарбековой, передает NUR.KZ.

На трогательном видео Кайрат сюрпризом появился перед матерью и поцеловал ее в щеку. Гульзира явно была рада его видеть. Публикацию певец посвятил маме - так он решил продемонстрировать свою любовь к ней.

"Мой небесный ангел", - подписал ролик исполнитель хита "Алматы түні".

Поклонники творчества Кайрата подметили глубину чувств артиста к матери.

"Кайрат отличается от других артистов своим бесконечным уважением к маме", "У каждого в жизни мама - это святое", "У него мама на первом месте", - написали в комментариях.

Накануне видео, опубликованное Кайратом Нуртасом, заполонили комментарии о его супруге Жулдыз Абдукаримовой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2112033-u-nego-mama-na-pervom-meste-kayrat-nurtas-posvyatil-post-gulzire-aydarbekovoy/

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