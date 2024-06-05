"Много денег можно заработать легко": Жания Джуринская замотивировала женщин на счастливую жизнь

Казахстанская актриса Жания Джуринская опубликовала мотивационный пост для девушек и женщин в Instagram. Кинозвезда отметила, что все барьеры существуют только в голове, передает NUR.KZ.

Пальмы, белый песок, легкий морской ветерок и довольная жена и мама двоих детей - Жания явно познала секрет счастливой жизни. Актриса решила замотивировать прекрасную половину своей аудитории на свершения и позитивные изменения.

"Одним днем ты обнаружишь себя где-нибудь на пляже. Взрослой, сильной, богатой. А внутри - великая благодарность дню, когда ты приняла решение: "Больше по-старому не будет, не знаю, как, но будет по-другому", - написала Джуринская.

Обратившись к подписчицам, Жания добавила, что все ограничения человек устанавливает себе сам.

"Девочки, все в ваших головах. Счастливые и здоровые отношения существуют, много денег можно заработать легко, можно быть кем хочешь и когда хочешь. А ты живешь, как мечтала?" - спросила подписчиц Джуринская.

Кто-то согласился с ее подходом и мнением, другие же выразили недоумение и спросили, с чего им начать менять себя и свою жизнь.

"Да, живу, как мечтала. Согласна с Вами, проработав свои установки, прокачав мышление, мы получим все, что хотим от жизни", "Боже мой, какая красота!", "А как вот все это изменить? Начать? Если везде стены, не дают прорваться, нет выхода? Что делать?", "Так и есть", "Жания, ты прям с языка у меня сняла эти слова", "Как изменить свою жизнь?", "Все в голове, согласна", - откликнулись подписчицы блога актрисы.

Недавно Жания Джуринская рассмешила фанатов воспоминаниями о неудачном свидании.