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"Я сбежала": Жания Джуринская рассмешила фанатов воспоминаниями о неудачном свидании

Опубликовано:

Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская поделилась воспоминаниями о неудачном свидании - это произошло задолго до ее знакомства с супругом Данияром Хизметовым, передает NUR.KZ.

Жания Джуринская решила пообщаться с поклонницами своего творчества и задала им весьма любопытный вопрос.

"Девочки, что такого сделал мужчина на первом свидании, после чего вы поняли, что свидание последнее?" - спросила актриса.

После этого Джуринская решила рассказать свою историю первого и последнего свидания с молодым человеком.

"В студенческие годы (567 лет назад), как-то раз меня один молодой человек пригласил на свидание: парень пришел просто на встречу в каких-то ужасных потертых джинсах, и, поняв, что это, скорее всего, лучшее, что он надел - я сбежала. Да, я не из тех, кто закрывает на это глаза. И, кстати, я помню, в чем пришел мой муж на свидание, и, как вы поняли, он был хорошо одет", - поделилась звезда фильма "Коктейль для звезды-2".

Прекрасная половина фолловеров блога Джуринской оставили более 1200 комментариев со своими историями неудачных свиданий.

Неделю назад Жания Джуринская напугала поклонников - она рассказала, что попала в больницу с маленьким сыном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2108544-ya-sbezhala-zhaniya-dzhurinskaya-rassmeshila-fanatov-vospominaniyami-o-neudachnom-svidanii/

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