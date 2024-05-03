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"Красотка какая": Жанар Дугалова порадовала поклонников новыми фото

Опубликовано:

Жанар Дугалова
Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

37-летняя казахстанская исполнительница и актриса Жанар Дугалова разместила новые фотографии в Instagram-аккаунте и вызвала восхищение фанатов, передает NUR.KZ.

На новых фото Жанар запечатлелась в белом топе и белых широких штанах. Для образа певица выбрала черные кроссовки с белой подошвой.

Под снимками Дугалова поставила смайлики в виде кинокамеры и хлопушки-нумератора, намекая на то, что занята в новом кинопроекте.

Неоновые лампы, на фоне которых можно лицезреть исполнительницу, добавляют фотографиям атмосферности.

"Дорогая Жанар, где вы? Ждем новые хиты", "Красотка какая", "О, появилась на сцене, молодец", "Ты просто огонь", "Жанар, красавица. У вас соловьиный голос", - высказались пользователи соцсети, щедро снабдив публикацию "сердечками" и "огонечками".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095133-kogda-zhdat-novye-hity-zhanar-dugalova-poradovala-poklonnikov-svezhimi-foto/

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