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Настя Ивлеева сменила имидж и отправилась в монастырь (фото)

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Настя Ивлеева
Настя Ивлеева. Фото: t.me/ivleeva360

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева, пережившая скандал с "голой" вечеринкой, поделилась в своем Telegram-канале фото из монастыря, чем удивила своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Настя Ивлеева недавно сменила имидж и, попрощавшись с блондом и длинными локонами, неожиданно стала шатенкой.

Теперь же блогер и вовсе удивила фанатов, отправившись в монастырь. Фото, на которых Настя запечатлена в монастыре в платке, она разместила в Telegram.

"Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь", - лаконично написала она и добавила "белое сердечко".

Напомним, Настя Ивлеева дала первое интервью после "голой" вечеринки. Настя призналась, что некоторые звезды, посетившие злополучную тусовку, перестали с ней общаться. Она заявила, что не держит ни на кого зла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2110197-nastya-ivleeva-smenila-imidzh-i-otpravilas-v-monastyr-foto/

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