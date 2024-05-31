Настя Ивлеева сменила имидж и отправилась в монастырь (фото)

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева, пережившая скандал с "голой" вечеринкой, поделилась в своем Telegram-канале фото из монастыря, чем удивила своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Настя Ивлеева недавно сменила имидж и, попрощавшись с блондом и длинными локонами, неожиданно стала шатенкой.

Теперь же блогер и вовсе удивила фанатов, отправившись в монастырь. Фото, на которых Настя запечатлена в монастыре в платке, она разместила в Telegram.

"Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь", - лаконично написала она и добавила "белое сердечко".

Напомним, Настя Ивлеева дала первое интервью после "голой" вечеринки. Настя призналась, что некоторые звезды, посетившие злополучную тусовку, перестали с ней общаться. Она заявила, что не держит ни на кого зла.