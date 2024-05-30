"Спасибо за жизнь и поддержку": Say Mo удивила маму подарком на день рождения (видео)

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo придумала креативный способ подарить своей маме подарок на день рождения - видео артистка выложила у себя в Instagram, передает NUR.KZ.

Чтобы креативно поздравить маму с днем рождения, Say Mo придумала план - она попросила ее станцевать танец для соцсети. В такт песне исполнительница несколько раз напевала фразу "Мы улетаем", после чего воскликнула: "Мы улетаем во Вьетнам!", сообщив таким образом о том, что их ждет совместное путешествие на курорт. Эмоциям женщины не было предела - она до последнего думала, что знаменитая дочь ее разыгрывает.

"Мы летим во Вьетнам! С днем рождения, мамуль! Спасибо за жизнь и поддержку! В прошлом году я маме подарила лазерную коррекцию, а в этом году решила, что ее глазки должны увидеть новую страну.

Кстати, до Вьетнама я маме показала Доминикану, Грузию, Турцию, Москву и дважды Египет. Скоро новая страна в нашу копилку, и, дай Бог, будет еще больше", - поделилась Say Mo.

Недавно хип-хоп исполнительница ошеломила Казнет образом воительницы.