"Шикарная женщина": Ляйля Султанкызы сразила образом на вечере встречи выпускников

Популярная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы посетила вечер встречи выпускников по случаю 30-летия со дня окончания школы. Образ теледивы обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.

Видео встречи с одноклассниками 30 лет спустя Ляйля Султанкызы опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Телеведущая также поделилась воспоминаниями и впечатлениями.

"Мои года - мое богатство. Это видео захотелось оставить на память в своем Instagram-альбоме. Нам не приходилось делить кусок хлеба, но когда хотелось пирожков, просили деньги у одноклассников.

Мы вместе росли, взрослели, сбегали с уроков, списывали правильные ответы, ошибались, ссорились, влюблялись в старшеклассников, даже алкоголь пробовали вместе. Не вернуть времена, когда мальчики дергали нас за волосы, а зимой кидались снежками. Красная помада была привычной для девочек - наш первый макияж.

В этом году встреча к 30-летию со дня окончания школы. У всех уже свои семьи. То, что нас связывает и никогда не покинет наши сердца - это воспоминания о детстве. Несмотря на лишний вес и морщины на лицах, мы остались теми же самыми по настроению и характеру. Люди все-таки не меняются.

Учителям средней школы №47 города Шымкента, которые учили нас с 1990 по 1994 год бесконечная благодарность! Спасибо за то, что дали правильное направление в большую жизнь", - написала Султанкызы.

Подписчики блога телеведущей расхвалили ее внешний вид.

"Поздравляем, Ляйля ханым! Как всегда красивая", "Богатая, шикарная женщина", "Какая Вы классная! Харизма, дива, любовь", "Встреча с детством чудесная! Все задорные и счастливые, ну а Вы обаятельны", - написали в комментариях.

Недавно Ляйля Султанкызы посвятила трогательный пост покойному супругу.