"555 дней без тебя": Ляйля Султанкызы посвятила трогательный пост покойному мужу
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Известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы растрогала постом, который посвятила умершему мужу, читателей своего блога в Instagram, передает NUR.KZ.
Памятные кадры из семейного архива и трогательные слова - Ляйля Султанкызы не скрывает от читательской аудитории глубокой тоски по своему покойному супругу.
Если бы ее муж был жив, они бы вместе с детьми отметили День семьи, который праздновался вчера, 15 мая, призналась телеведущая.
"Прошло 555 дней. Сегодня мы могли бы устроить праздничный ужин и погулять с детьми. Сердце все еще сожалеет: "Ах, если бы". Как нам не хватает твоей поддержки", - написала она.
"Он был настоящим мужчиной", "Я вот так боюсь потерять мужа", "Видно по внешности, что он был очень хорошим человеком", "Ляйля ханым, поддержку вашего мужа можно увидеть в народе, народ всегда с вами", "Пусть его душа пребудет в раю, здоровья вашим детям", - отреагировали на душевный пост подписчики.
Напомним, в ноябре 2022 года стало известно о внезапной смерти мужа Ляйли Султанкызы. Теледива рассказала, каким заботливым был ее покойный супруг.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2101631-555-dney-bez-tebya-lyaylya-sultankyzy-posvyatila-trogatelnyy-post-pokoynomu-muzhu/