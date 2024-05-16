"555 дней без тебя": Ляйля Султанкызы посвятила трогательный пост покойному мужу

Известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы растрогала постом, который посвятила умершему мужу, читателей своего блога в Instagram, передает NUR.KZ.

Памятные кадры из семейного архива и трогательные слова - Ляйля Султанкызы не скрывает от читательской аудитории глубокой тоски по своему покойному супругу.

Если бы ее муж был жив, они бы вместе с детьми отметили День семьи, который праздновался вчера, 15 мая, призналась телеведущая.

"Прошло 555 дней. Сегодня мы могли бы устроить праздничный ужин и погулять с детьми. Сердце все еще сожалеет: "Ах, если бы". Как нам не хватает твоей поддержки", - написала она.

"Он был настоящим мужчиной", "Я вот так боюсь потерять мужа", "Видно по внешности, что он был очень хорошим человеком", "Ляйля ханым, поддержку вашего мужа можно увидеть в народе, народ всегда с вами", "Пусть его душа пребудет в раю, здоровья вашим детям", - отреагировали на душевный пост подписчики.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно о внезапной смерти мужа Ляйли Султанкызы. Теледива рассказала, каким заботливым был ее покойный супруг.