Ерке Есмахан назвала свой рост и ответила, насколько RaiM ее выше

Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Она назвала свои параметры, а также рассказала, какой рост у ее мужа RaiM, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц заявила, что увидевшие Ерке в Караганде фанаты были "шокированы" ее ростом, заявив, что она якобы не такая высокая.

"Я и с этим ростом многого добилась. Мой рост 170 см, пусть не заявляют, что шокированы", - отметила она.

Ерке также спросили, какой рост у ее супруга.

"Пусть муж мой младше меня, но ростом выше. Думаю, 185 см будет", - рассказала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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