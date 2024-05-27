Ерке Есмахан назвала свой рост и ответила, насколько RaiM ее выше
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Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Она назвала свои параметры, а также рассказала, какой рост у ее мужа RaiM, передает NUR.KZ.
Одна из подписчиц заявила, что увидевшие Ерке в Караганде фанаты были "шокированы" ее ростом, заявив, что она якобы не такая высокая.
"Я и с этим ростом многого добилась. Мой рост 170 см, пусть не заявляют, что шокированы", - отметила она.
Ерке также спросили, какой рост у ее супруга.
"Пусть муж мой младше меня, но ростом выше. Думаю, 185 см будет", - рассказала она.
Мы также писали, что Ерке Есмахан рассказала о своем "бесценном богатстве" - певица заявила, что истинное счастье можно познать лишь тогда, когда найдешь себя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2107644-erke-esmahan-nazvala-svoy-rost-i-otvetila-naskolko-raim-ee-vyshe/