"Что они могут искать?": Лолита Милявская рассказала о "непрошенных гостях"

60-летняя российская исполнительница Лолита Милявская рассказала в соцсети о том, что к ней наведываются "непрошенные гости", и попросила совета, как решить проблему, передает NUR.KZ.

Лолита Милявская записала видеообращение к фанатам и рассказала подробности происходящего.

"У меня совершенно дурацкий вопрос, я еще никогда с таким к вам не обращалась. Вопрос от пенсионерки Милявской: ко мне на балкон повадились птицы, начали выбрасывать землю из цветочных горшков... Я уже устала практически каждый день убирать балкон. Горшки цветами засадила, вы мне можете объяснить, что они могут искать и как с этим бороться?" - сказала она.

Подписчики посоветовали разные средства от наглых "пришельцев" и отметили, что артистка прекрасно выглядит.

"Лола, у тебя хорошая аура - птицы летят (это же не мухи)! Но если хочешь отвадить, то вешай бубенчики или веревочные пугалки", "Лола - красотка. Как же я вас люблю. Честная, открытая, прикольная красавица", "Потому, что нельзя быть на свете красивой такой", - отметили фанаты и коллеги.

Напомним, в марте Лолита Милявская впервые вышла в свет после "голой" вечеринки Ивлеевой.