"Вдохновляйте друг друга": Айсауле Бакытбек показала редкое фото с мужем

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек показала фотографии с прошедшего дня рождения - кроме именинного торта от младшей сестры, в кадр попал и супруг девушки, передает NUR.KZ.

Неделю назад Айсауле Бакытбек исполнилось 28 лет - свой день рождения популярная казахстанская блогерша отметила в кругу семьи и близких друзей. На своем празднике Айсауле появилась в легком белом платье с цветами - оно было на бретельках и струилось до пола.

На фотографиях с дня рождения можно увидеть, как девушка задувает торт, приготовленный ее младшей сестрой Айару, а также совместный снимок сестер и множество цветов. На одном из фото Бакытбек запечатлелась с супругом Алишером Кайдаровым, которого она довольно редко показывает в соцсетях.

"22.05.2024. Счастливая-счастливая", - подписала публикацию Айсауле.

В Сети отреагировали на опубликованные снимки и оставили множество добрых пожеланий.

"С днем рождения!", "Платье такое милое, нежное, красиво все", "Живи долго и счастливо, радуйся успехам своих девочек", "Желаю всех благ мира, фото с мужем - огонь", "Мои поздравления! Вдохновляйте друг друга", - написали в комментариях.

Супруг Айсауле Бакытбек преподнес ей новое обручальное кольцо в день ее рождения - фотографии и видео блогерша публиковала в своем Telegram-канале.