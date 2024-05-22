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"Снова сказала "да": Айсауле Бакытбек похвасталась новым обручальным кольцом

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек в свой день рождения получила в подарок от супруга новое обручальное кольцо - блогерша и интервьюер показала украшение в соцсети, передает NUR.KZ.

"Ой, девочки, я сегодня снова сказала "да!"" - рассказала довольная Айсауле подписчицам своего Telegram-канала. Блогерша гордо продемонстрировала новое обручальное кольцо на фоне огромного букета красных роз.

Именинница также рассказала, что будет делать со старыми кольцами.

"Идут в заслуженный отпуск!" - написала Айсауле, убрав их на хранение в коробочку.

Напоследок Бакытбек еще раз показала фолловерам новое кольцо - теперь уже на видео.

Чуть поближе разглядеть новое украшение казахстанской блогерши удалось ее подписчикам в Instagram. Айсауле оставила послание своему супругу.

"Да" 10 лет назад. "Да" сегодня. И "да" через много-много лет. Люблю! И с днем рождения меня", - гласит подпись в сторис.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Накануне Айсауле Бакытбек в элегантном костюме искупалась в комплиментах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2104800-snova-skazala-da-aysaule-bakytbek-pohvastalas-novym-obruchalnym-kolcom/

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