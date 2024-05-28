"Напевают все вокруг и мои дети тоже": Давлетяров снял семейное видео под хит Jazzdauren
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Известный медиаменеджер Арман Давлетяров снял видео с детьми под песню молодого казахстанского певца Jazzdauren и разместил теплые кадры в соцсети, передает NUR.KZ.
Ранее мы писали, что песня про ландыши певца из Уральска Жандаурена Аблаева, выступающего под псевдонимом Jazzdauren, взорвала чарты.
Арман Давлетяров признался, что популярный трек "Дарите женщинам цветы" понравился и ему, и его детям.
"И я не смог пройти мимо этой песни, ну, во-первых, это поет парень из Казахстана Jazzdauren, ему всего 19 лет. Круто получилось! Молодец! Во вторых, это хит сезона, который напевают все вокруг и мои дети тоже! Как вам, нравится песня?" - отметил Давлетяров под видео.
"Спасибо за видео, Арман! Родители должны уделять время своим детям! Песня "Дарите женщинам цветы" казахстанского певца Жандаурена Аблаева стала настоящим хитом", "Сколько любви в этом видео. Счастливы дети и счастлив папа", "Песня замечательная и, думаю, эта песня нравится людям всех поколений. В Казахстане много абсолютно талантливых, добрых мудрых и умных людей", - написали подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2108016-napevayut-vse-vokrug-i-moi-deti-tozhe-davletyarov-snyal-semeynoe-video-pod-hit-jazzdauren/