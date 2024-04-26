"Это было несправедливо": Алсу принесла публичные извинения за победу дочери в шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу публично извинилась за нечестную победу дочери Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети" в 2019 году. Извинения артистки прозвучали в ходе беседы с Натальей Подольской в передаче "Ваша Наташа", передает NUR.KZ.

Напомним, в финале проекта "Голос. Дети" в 2019 году победу одержала дочь популярной российской певицы Алсу Микелла Абрамова. На втором месте оказался 11-летний Ержан Максим из Казахстана.

Многие зрители заподозрили, что голосование в шоу было "проплаченным". По мнению большинства, истинным победителем должен был стать Ержан Максим. С этим мнением согласились и многие знаменитости российского шоу-бизнеса.

В частности, одним из первых прокомментировал случившиеся юморист Максим Галкин, высказался о ситуации также Иосиф Пригожин. А наставник казахстанца Валерий Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу.

После проведенного расследования итогов голосования, Первый канал решил аннулировать результаты финала сезона шоу. А после Константин Эрнст объявил победителями проекта "Голос. Дети" всех финалистов шестого сезона, в том числе Ержана Максима и Микеллу Абрамову.

"Ержан, теперь ты знаешь, что на Первом канале ничего не продается!" - заявил тогда Эрнст.

Алсу стала гостьей авторской программы Натальи Подольской. Она рассказала, как перенесла этот скандал ее дочь.

"Это было трудное время для нашей семьи. Мне было абсолютно все равно, что думают обо мне, я была только озабочена тем, каково сейчас моему ребенку. Микелла очень сильная девочка, она стойко пронесла, она даже не показала этого. У нас не было истерик каких-то дома", - призналась Алсу.

Певица принесла свои публичные извинения за победу дочери. Она призналась, что винила себя, она поняла, что "переоценила себя, свои возможности и свою известность, и воспользовалась этим".

"Я хочу публично извиниться. Хочу найти правильные слова, просто чтобы люди поняли, что это все не было запланировано, никто этого не ожидал, не хотел. Надо быть сумасшедшим, чтобы хотеть вот это все, что было потом.

Просто мы все любим своих детей, мы все хотим помочь им, как мы можем… Это было несправедливо, это было неправильно с моей стороны. Поэтому я хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми, сказать, что уже произошло так, как произошло", - призналась Алсу.

Алсу назвала победу дочери несправедливой, поскольку у других родителей "не было двух миллионов подписчиков". Она заявила, что поступала как любящая мать, которая желает помочь своему ребенку.