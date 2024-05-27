"Сказали, что я не могу иметь детей": Жахан Утаргалиев о диагнозе, который ввел его в депрессию

Казахстанский продюсер, актер и шоумен Жахан Утаргалиев раскрыл подробности диагноза, из-за которого он впал в депрессию - он рассказал, как это на него повлияло, передает NUR.KZ.

Жахану Утаргалиеву диагностировали бесплодие - по его словам, для него это самое сложное в жизни. Актер отметил, что его поймут только те, кто прошел через это.

"Мне поставили диагноз. Сказали: "Жахан, ты физически не можешь иметь детей". Эта вещь ранила меня больнее всего, и то, что он сказал это в присутствии моей жены, ранило меня в два раза сильнее. Раньше я это чувствовал. Но никто не говорил мне этого в лицо. Когда я узнал об этом, я потерял интерес к жизни. Но надежда у меня всегда была и есть до сих пор", - поделился шоумен.

Напомним, на прошлой неделе Жахан Утаргалиев дал первое интервью после долгого молчания.