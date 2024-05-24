Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Мне поставили диагноз": Жахан Утаргалиев дал первое интервью после долгого молчания

Опубликовано:

Жахан Утаргалиев
Жахан Утаргалиев. Фото: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Казахстанский продюсер, актер и шоумен Жахан Утаргалиев представил отрывок первого за долгое время интервью, в котором признался, что 2023 год был одним из самых сложных в его жизни, передает NUR.KZ.

После развода с казахстанской певицей Балжан Бидаш Жахан Утаргалиев решил высказаться о тяготах того периода в новом интервью. В тизере было представлено несколько ключевых фраз, из которых стало понятно, что беседа будет откровенной.

"Могу сказать, что 2023 год был в моей жизни полным трудностей и испытаний. Бывают моменты, когда наши сердца тоже плачут. У нас тоже бывают печальные времена... Ты словно съедаешь себя изнутри. В тот тяжелый момент мне поставили диагноз. Это сильно на меня повлияло. У меня пропал интерес к жизни и к чему-либо еще", - признался актер и продюсер.

Дату выхода полного интервью Утаргалиев не сообщил, однако пообещал, что оно будет "многосерийным".

Ранее Жахан Утаргалиев рассказывал, что был в депрессии после развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2106543-mne-postavili-diagnoz-zhahan-utargaliev-dal-pervoe-intervyu-posle-dolgogo-molchaniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.