"Мне поставили диагноз": Жахан Утаргалиев дал первое интервью после долгого молчания

Казахстанский продюсер, актер и шоумен Жахан Утаргалиев представил отрывок первого за долгое время интервью, в котором признался, что 2023 год был одним из самых сложных в его жизни, передает NUR.KZ.

После развода с казахстанской певицей Балжан Бидаш Жахан Утаргалиев решил высказаться о тяготах того периода в новом интервью. В тизере было представлено несколько ключевых фраз, из которых стало понятно, что беседа будет откровенной.

"Могу сказать, что 2023 год был в моей жизни полным трудностей и испытаний. Бывают моменты, когда наши сердца тоже плачут. У нас тоже бывают печальные времена... Ты словно съедаешь себя изнутри. В тот тяжелый момент мне поставили диагноз. Это сильно на меня повлияло. У меня пропал интерес к жизни и к чему-либо еще", - признался актер и продюсер.

Дату выхода полного интервью Утаргалиев не сообщил, однако пообещал, что оно будет "многосерийным".

Ранее Жахан Утаргалиев рассказывал, что был в депрессии после развода.