"Мне поставили диагноз": Жахан Утаргалиев дал первое интервью после долгого молчания
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Казахстанский продюсер, актер и шоумен Жахан Утаргалиев представил отрывок первого за долгое время интервью, в котором признался, что 2023 год был одним из самых сложных в его жизни, передает NUR.KZ.
После развода с казахстанской певицей Балжан Бидаш Жахан Утаргалиев решил высказаться о тяготах того периода в новом интервью. В тизере было представлено несколько ключевых фраз, из которых стало понятно, что беседа будет откровенной.
"Могу сказать, что 2023 год был в моей жизни полным трудностей и испытаний. Бывают моменты, когда наши сердца тоже плачут. У нас тоже бывают печальные времена... Ты словно съедаешь себя изнутри. В тот тяжелый момент мне поставили диагноз. Это сильно на меня повлияло. У меня пропал интерес к жизни и к чему-либо еще", - признался актер и продюсер.
Дату выхода полного интервью Утаргалиев не сообщил, однако пообещал, что оно будет "многосерийным".
Ранее Жахан Утаргалиев рассказывал, что был в депрессии после развода.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2106543-mne-postavili-diagnoz-zhahan-utargaliev-dal-pervoe-intervyu-posle-dolgogo-molchaniya/