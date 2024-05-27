"Ни одна вещь не подарит счастья": Ерке Есмахан рассказала о своем "бесценном богатстве"

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала Instagram-историю, где порассуждала о том, приносят ли драгоценности настоящее счастье, передает NUR.KZ.

После публикации ряда фотографий дорогих брендовых украшений Ерке поспешила обратиться к вдохновленным поклонницам, чтобы заверить их, что драгоценности не приносят настоящего счастья.

"Каждая красавица достойна есть самые вкусные блюда, наслаждаться самыми красивыми местами на свете и носить самые дорогие аксессуары! В этом нет никаких сомнений! Но эти вещи дают радость лишь в моменте. А то, что дарит постоянное счастье и душевное спокойствие, - это духовное богатство", - поделилась мнением артистка.

Есмахан добавила, что истинное счастье и "настоящий кайф" можно познать лишь тогда, когда найдешь себя.

"Ни одна вещь не подарит счастья. Мое бесценное богатство - это здоровье, гармония в отношениях с любимым, мое место в искусстве, отсутствие хаоса и спешки. А украшения, машина, путешествия и прочее - это просто кратковременное удовольствие", - отметила Ерке.

В заключение исполнительница хита "Қайда" пожелала подписчицам своего инстаблога спокойствия, счастья и богатства.

"Будьте миллионерами, пусть ваши мужья тоже будут миллионерами, а вместе вы будете миллиардерами", - заключила Есмахан.

Напоследок артистка в очередной раз призналась в любви своему супругу - исполнителю RaiM - и выложила совместное фото.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке показала ход строительства их с RaiM виллы в Алматы.