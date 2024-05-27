Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ни одна вещь не подарит счастья": Ерке Есмахан рассказала о своем "бесценном богатстве"

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала Instagram-историю, где порассуждала о том, приносят ли драгоценности настоящее счастье, передает NUR.KZ.

После публикации ряда фотографий дорогих брендовых украшений Ерке поспешила обратиться к вдохновленным поклонницам, чтобы заверить их, что драгоценности не приносят настоящего счастья.

"Каждая красавица достойна есть самые вкусные блюда, наслаждаться самыми красивыми местами на свете и носить самые дорогие аксессуары! В этом нет никаких сомнений! Но эти вещи дают радость лишь в моменте. А то, что дарит постоянное счастье и душевное спокойствие, - это духовное богатство", - поделилась мнением артистка.

Есмахан добавила, что истинное счастье и "настоящий кайф" можно познать лишь тогда, когда найдешь себя.

"Ни одна вещь не подарит счастья. Мое бесценное богатство - это здоровье, гармония в отношениях с любимым, мое место в искусстве, отсутствие хаоса и спешки. А украшения, машина, путешествия и прочее - это просто кратковременное удовольствие", - отметила Ерке.

В заключение исполнительница хита "Қайда" пожелала подписчицам своего инстаблога спокойствия, счастья и богатства.

"Будьте миллионерами, пусть ваши мужья тоже будут миллионерами, а вместе вы будете миллиардерами", - заключила Есмахан.

Напоследок артистка в очередной раз призналась в любви своему супругу - исполнителю RaiM - и выложила совместное фото.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке показала ход строительства их с RaiM виллы в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2107218-ni-odna-veshch-ne-podarit-schastya-erke-esmahan-rasskazala-o-svoem-bescennom-bogatstve/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.