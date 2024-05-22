Ерке Есмахан показала ход строительства их с RaiM новой виллы в Алматы

Казахстанская певица Ерке Есмахан показала ход строительства ее новой виллы в Алматы. Она объяснила, почему они с мужем решили не покупать готовый дом, передает NUR.KZ.

В марте этого года Ерке и RaiM купили виллу в Алматы. Певица рассказала, что они с нетерпением ждут, когда она будет готова к заселению.

"После землетрясения мы решили поторопиться и сразу подписали договор. Теперь будем ждать завершения строительства", - рассказала тогда Ерке.

В этот раз артистка показала, на каком этапе идет строительство их нового жилья у подножья гор. Она отметила, что ее супруг рад скорому переезду в частный дом.

Подписчики поинтересовались, почему Ерке и RaiM не приобрели готовый дом.

"Готовые дома не подходят под наш вкус. Поэтому муж решил, что надо строить. Конечно, мы не сами этот дом строим, если заплатишь, то фирма тебе все построит. Благодать! Остается только заехать с вещами. И нервы на месте", - рассказала Ерке.

Фанаты предположили, что строителям наверняка больше не о чем мечтать, ведь они строят виллу для известных артистов.

"Когда мы приехали, строители были на крыше другого дома Но, увидев нас, долго на нас смотрели, отложив все дела. Думаю, узнали нас", - призналась Ерке.