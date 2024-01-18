"Невозможно насмотреться": фото Данияра Алшинова с супругой-моделью обсуждают в Сети

Данияр Алшинов, известный по фильмам "Жаным, ты не поверишь" и "Черный, черный человек", показал подписчикам свежие снимки с супругой. Подписчики отмечают, что пара очень красивая, передает NUR.KZ.

Казахстанский актер Данияр Алшинов поделился с подписчиками Instagram семейными фотографиями с супругой, моделью Ажар Кунболат. Пару запечатлели в момент, когда они фотографировались.

Исполнитель главной роли в фильме "Жаным, ты не поверишь" решил, что кадры со стороны получились эффектнее, и решил их опубликовать. Молодые обнимались, смотря в камеру смартфона.

Подписчики актера решили, что фотографии получились по-настоящему уютными, и оставили множество "лайков" и сердечек в комментариях.

"Слишком красивая пара", "Невозможно насмотреться на вашу любовь и красоту. Да хранит вас Бог!", "Такие красивые", "Как мне нравится ваша пара!" - отмечают поклонники.

В начале года Алшинов умилил соцсети романтическим видео с супругой. "Она все еще думает, что у нас медовый месяц", - сказал тогда актер.