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"Невозможно насмотреться": фото Данияра Алшинова с супругой-моделью обсуждают в Сети

Опубликовано:

Данияр Алшинов и Ажар Кунболат
Данияр Алшинов с супругой. Фото: instagram.com/dalshino

Данияр Алшинов, известный по фильмам "Жаным, ты не поверишь" и "Черный, черный человек", показал подписчикам свежие снимки с супругой. Подписчики отмечают, что пара очень красивая, передает NUR.KZ.

Казахстанский актер Данияр Алшинов поделился с подписчиками Instagram семейными фотографиями с супругой, моделью Ажар Кунболат. Пару запечатлели в момент, когда они фотографировались.

Исполнитель главной роли в фильме "Жаным, ты не поверишь" решил, что кадры со стороны получились эффектнее, и решил их опубликовать. Молодые обнимались, смотря в камеру смартфона.

Подписчики актера решили, что фотографии получились по-настоящему уютными, и оставили множество "лайков" и сердечек в комментариях.

"Слишком красивая пара", "Невозможно насмотреться на вашу любовь и красоту. Да хранит вас Бог!", "Такие красивые", "Как мне нравится ваша пара!" - отмечают поклонники.

В начале года Алшинов умилил соцсети романтическим видео с супругой. "Она все еще думает, что у нас медовый месяц", - сказал тогда актер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2056204-nevozmozhno-nasmotretsya-foto-daniyara-alshinova-s-suprugoy-modelyu-obsuzhdayut-v-seti/

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