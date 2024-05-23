"Будь рядом": Торегали Тореали обратился к жене в стихах
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Казахстанский исполнитель Торегали Тореали опубликовал новое видео с супругой Толкын в Instagram и публично обратился к ней в стихотворной форме, передает NUR.KZ.
Романтическое свидание Торегали и Толкын попало в объектив камеры. Сначала артист привез супругу в ресторан и по-джентльменски вывел ее из машины. Пара весело проводила время за ужином - они оба разговаривали и смеялись.
После Торегали преподнес супруге подарок, а затем они вдвоем любовались видами ночного города на террасе.
"Саундтреком" к видео со свидания стала популярная песня "Когда мужчина влюблен" в исполнении российского певца Мота.
Певец обратился к жене в стихах. Посыл Торегали был в том, чтобы Толкын была с ним рядом, несмотря на взлеты и падения.
Недавно поклонники Торегали Тореали заподозрили, что его жена ждет шестого ребенка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2105529-bud-ryadom-toregali-toreali-obratilsya-k-zhene-v-stihah/