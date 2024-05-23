"Будь рядом": Торегали Тореали обратился к жене в стихах

Казахстанский исполнитель Торегали Тореали опубликовал новое видео с супругой Толкын в Instagram и публично обратился к ней в стихотворной форме, передает NUR.KZ.

Романтическое свидание Торегали и Толкын попало в объектив камеры. Сначала артист привез супругу в ресторан и по-джентльменски вывел ее из машины. Пара весело проводила время за ужином - они оба разговаривали и смеялись.

После Торегали преподнес супруге подарок, а затем они вдвоем любовались видами ночного города на террасе.

"Саундтреком" к видео со свидания стала популярная песня "Когда мужчина влюблен" в исполнении российского певца Мота.

Певец обратился к жене в стихах. Посыл Торегали был в том, чтобы Толкын была с ним рядом, несмотря на взлеты и падения.

Недавно поклонники Торегали Тореали заподозрили, что его жена ждет шестого ребенка.