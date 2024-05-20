"Это шестой?": Торегали Тореали и его супругу фанаты поздравили с предстоящим пополнением
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Казахстанский певец Торегали Тореали выложил в соцсети романтическое видео с женой. Фанаты разглядели, что Толкын беременна и поспешили поздравить пару, передает NUR.KZ.
Н видео сначала Толкын стоит в ожидании мужа и смотрит на часы. Затем подбегает Торегали Тореали, дарит супруге букет сирени и нежно целует ее в лоб. Под роликом певец подписал строки из романтической песни.
Подписчики умилились кадрам. А более внимательные заметили, что молодая женщина в "интересном" положении.
"Беременна!", "А сколько у них детей?", "Поучитесь у Торегали, как нужно ухаживать за женой", "Поздравляем! Легких вам родов!", "Как бы не сглазить, Молодец, Толкын!", "Это шестой?", "О, как классно, она беременна, оказывается", - написали пользователи соцсети.
Напомним, летом 2021 года Торегали Тореали стал отцом в пятый раз и устроил сыну грандиозную выписку с беркутами и оркестром.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2103443-eto-shestoy-toregali-toreali-i-ego-suprugu-fanaty-pozdravili-s-predstoyashchim-popolneniem/