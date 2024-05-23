"Счастливая бабушка": Роза Рымбаева растрогала Казнет видео с внуком

Казахстанская певица Роза Рымбаева опубликовала в Instagram трогательное видео со своим внуком Зейном. Пользователи Сети пожелали артистке дожить до правнуков, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева решила публично выразить чувства к своему единственному внуку. На кадрах видно, как маленький Зейн сидит на коленях у своей знаменитой бабушки в самолете. Рымбаева показывает ему красоты природы из иллюминатора, а после малыш потянулся обнять ее.

"Я готова показать тебе весь мир", - подписала трогательный видеоролик Роза Куанышевна.

Видео прокомментировали родители малыша, Али Окапов и Акерке Буркитбай, а также другие коллеги Рымбаевой по цеху - Роза Алкожа и Толкын Забирова.

Поклонники творчества Розы Куанышевны также не поскупились на добрые слова.

"Желаю Вам увидеть все радости, которые принесет Зейн", "Какой сладкий", "Жаным, обнимает Розу апай. Теперь желаю увидеть внуков Мади (младший сын Рымбаевой - прим. ред.)", "Какое милое видео, наслаждайтесь как можно дольше", "Вы счастливая бабушка, рада за Вас", - написали в комментариях.

В апреле Роза Рымбаева получила звание народной артистки Кыргызстана.